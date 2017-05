HARO zet goede stap richting lijfsbehoud

De handballers van HARO (archief)

De handballers van HARO Rotterdam hebben zondag goede zaken gedaan in de strijd om handhaving in de eredivisie. In de eerste finalewedstrijd in en tegen Nieuwegein werd met 28-21 gewonnen door het team van coaches Danny Baijens en Miki Zornic.

Beide teams waren vrijwel de gehele wedstrijd aan elkaar gewaagd. Tegen het einde van de eerste helft wist HARO de voorsprong echter uit te breiden en dat resulteerde in een 9-13 ruststand. In het tweede bedrijf wisten de bezoekers die marge lang te behouden, maar Nieuwegein knokte zich terug in de wedstrijd: 19-20. In de slotfase zette HARO Rotterdam vervolgens een tandje bij. Het slaagde er zelfs in om een verschil van zeven doelpunten in eigen voordeel te creëren, waardoor de Rotterdammers volgende week in de return met meer dan zeven doelpunten verschil moet verliezen om alsnog te degraderen uit de eredivisie. Bekijk maandag in Sportclub Rijnmond op TV Rijnmond een samenvatting van Nieuwegein - HARO Rotterdam.