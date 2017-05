Traumahelikopter landt bij rugbytoernooi Hoek Holland

Op het strand van Hoek van Holland is zondagmiddag een traumahelikopter geland nadat een rugbyster ongelukkig terechtkwam op haar rug.

Tussen de wedstrijden door was de vrouw aan het stoeien en landde verkeerd op de grond. Omdat de vrouw moeite had met ademhalen, werd de traumahelikopter ingeschakeld.

Ze is door een trauma-arts onderzocht en naar een ziekenhuis in Den Haag vervoerd. Het is onbekend hoe de vrouw eraan toe is.