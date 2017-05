Aan de Keizersdijk in Strijen is zaterdagmiddag een auto tegen de gevel van een woning aangereden.

De politie vermoedt dat de bestuurder door een medische oorzaak de macht over het stuur is kwijt geraakt.

De bestuurder is vervoerd naar een ziekenhuis in Rotterdam, het is nog onduidelijk hoe de persoon eraan toe is.