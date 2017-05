Marieke Keijser wint zilver op EK roeien

De Rotterdamse roeister Marieke Keijser heeft een bijzonder knappe prestatie geleverd op het EK roeien. Samen met Ilse Paulis won zij in Tsjechië een zilveren medaille in de lichte dubbeltwee. Dankzij een sterke eindsprint op de laatste 500 meter ging het duo van de vierde naar de tweede plaats.

De pas 20-jarige Keijser is de vervangster van Skadi-roeister Maaike Head als roeipartner van Olympisch kampioene Paulis. Ze geldt als een groot talent in de roeiwereld. Vorig jaar won ze wereldkampioen bij de beloften in de lichte skiff en won ze tevens de wereldbeker.