Van Koopgoot tot Kookgoot: culinair en tropisch eten en drinken

In plaats van een broodje bal of een ijsje kon iedereen tijdens dit snikhete weekend genieten van voedsel van een culinair niveautje hoger. In het laatste weekend van mei veranderde de Koopgoot namelijk tijdelijk in de Kookgoot.

Restaurant Fred, Roffa Streetfood bar, cocktailbar HUGH en Fellini zijn enkele van de hotspots die meededen en kleine en fijne gerechtjes serveerden. Ook werden er workshops en masterclasses gegeven. De pop-up restaurantjes en cafeetjes zijn onderdeel van het Stadsfestival op z'n Rotterdams waarbij het centrum van de stad in het teken staat van mode, eten, theater, kunst en muziek.