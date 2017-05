Neptunus pas na verlenging langs DSS

De honkballers van Neptunus

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben voor de derde keer deze week gewonnen van DSS uit Haarlem. Zondag ging het in tegenstelling tot de twee eerdere confrontaties niet van een leien dakje voor de Rotterdammers. Neptunus wist in het eigen Familiestadion pas in de noodzakelijke tiende inning te winnen door een homerun van Ruar Verkerk: 6-5.

Bij de ploeg van trainer Ronald Jaarsma maakte pitcher Mike van der Berg zijn debuut op de heuvel. Hij kwam over van de opleidingsploeg Curaçao Tridents en verving de geblesseerden Orlando Yntema, Loek van Mil en Kevin Kelly. Later in het duel werd Van den Berg afgelost door buitenvelder Christian Diaz. Curaçao Neptunus blijft tweede in de hoofdklasse met 27 punten uit achttien gespeelde wedstrijden. De achterstand op koploper L&D Amsterdam Pirates bedraagt vijf punten.