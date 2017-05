Auto over de kop op A27: één dode en drie gewonden

Bij een ongeluk op de A27 bij Meerkerk zijn zondagmiddag één dode en drie zwaargewonden gevallen. De politie meldt dat de auto van de snelweg raakte en op zijn kop in het naastgelegen weiland terechtkwam.

In de auto zaten de bestuurder en vier passagiers. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

Door het ongeluk is de A27 in de richting van Breda afgesloten. Het verkeer tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond staat op dit moment over een lengte van elf kilometer stil.