Van Emden wint historische slotetappe Giro d'Italia

Jos van Emden - Foto: Joris Knapen (ANP)

Aan een historische dag voor het Nederlandse wielrennen heeft ook Jos van Emden uit Schiedam een flinke bijdrage geleverd. De renner van Team LottoNL-Jumbo was de snelste in de laatste etappe van de Giro d'Italia, waarvan de eindzege uiteindelijk was voor zijn landgenoot Tom Dumoulin. Hij is de eerste Nederlander ooit die de Ronde van Italië op zijn naam schrijft.

De 32-jarige Van Emden won in de slotetappe de tijdrit van ruim 29 kilometer met een tijd van 33 minuten en acht seconden. Dumoulin deed er van Monza naar Milaan vijftien seconden langer over dan Van Emden en werd in de etappe tweede achter de Schiedammer. "Het is voor het eerst in mijn loopbaan dat ik echt van start ben gegaan met de hoop om te winnen. En een tijdrit winnen in een grote ronde is echt een droom voor mij. Ik ben ook enorm blij voor Tom", aldus een emotionele Van Emden na afloop van de tijdrit.