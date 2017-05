Slachtoffer beroving Schiedam: "Waarom?"

De twee jongens die in mei een 18-jarige vrouw beroofden en ernstig mishandelden, zijn op zaterdag door de politie opgepakt. De twee daders van 16 jaar oud konden door eerder vrijgegeven foto's snel opgespoord worden.

De vrouw liep op 14 mei na haar werk in een plaatselijk café naar huis toen ze op de Lange Nieuwstraat van achteren werd aangevallen. De Schiedamse kreeg klappen op haar hoofd, viel en werd toen over straat gesleurd. Het slachtoffer liep een lichte hersenschudding op, had een gekneusde kaak en een pijnlijk bovenbeen.

De politie gaf na de overval beelden van de daders vrij die veel werden gedeeld, onder meer via sociale media. De politie vermoedt dat de zaak door alle aandacht in een stroomversnelling is gekomen.

Opgelucht

Het slachtoffer is opgelucht dat de daders zijn gepakt. Ze maakt het naar omstandigheden goed: "Iedere nacht denk je toch 'Wat zijn ze nu aan het doen?'", liet de Schiedamse aan de politie weten.

De overval leidde bij haar tot slapeloze nachten en dat terwijl ze midden in haar examens zit. "Ik schrik ervan dat ze pas 16 jaar zijn. Kan er ook heel boos om worden. 'Waarom?', vraag ik me af. Wat bezielt je om met z'n tweeën dit te doen? Echt ongelooflijk. Ik ben heel blij dat ze dankzij de tips nu vast zitten zodat ik me nu vol kan gaan richten op de laatste examens."

De twee daders worden door de politie verhoord. De politie onderzoekt ook of de daders nog meer strafbare feiten hebben gepleegd.