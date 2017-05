Elf kentekenplaten gevonden in de Rotterdamse Schie

Foto: MediaTV Foto: MediaTV

Even verkoeling zoeken in het water en dan elf kentekens tegenkomen. Het overkwam een fotograaf toen hij zondagmiddag een duik nam in de Rotterdamse Schie.

De man trof na een beetje rondzoeken maar liefst elf kentekenplaten aan in het water en waarschuwde de politie. Zij namen de kentekenplaten in ontvangst en gaan verder onderzoek doen. Op verzoek van de politie heeft een brandweerduiker nog enkele zoekslagen gemaakt om te kijken of er nog meer goederen in het water lagen. De duiker trof daarop alleen nog een oud autoportier.