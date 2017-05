Veel rook en stank door mislukte test bij Lyondell

De mislukte test zorgde voor veel rook en stank (foto: Bert, Oostvoorne) De rookpluim in de wijde omgeving te zien (foto: Raymond Bakker)

Bij chemiebedrijf Lyondell in het Botlekgebied is aan het begin van de avond grote rookontwikkeling ontstaan. Dat gebeurde na een test, waarbij een onbekende chemische stof in een affakkelpijp terechtkwam.

De chemische stof zorgde ervoor dat de vlam extra groot werd en veel meer rook verspreidde dan normaal. Personeel van Liondell had de situatie binnen tien minuten onder controle.

De rook verspreidde een vieze lucht. De Veiligheidsregio meldt dat de stank na verloop van tijd zal verdwijnen.