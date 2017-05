Rotterdamse rapper Parsa vermoord: buren reageren geschokt

Het dodelijk slachtoffer van de schietpartij in de Ommoordse Bloemenbuurt van zondagavond is volgens aanwezigen de Rotterdamse rapper Parsa. De rapper is ook bekend als Parsa010 en kwam onlangs voor in een veelbekeken YouTube-filmpje.

Het slachtoffer was samen met drie andere mannen aan het barbecueën toen een man met een capuchon de tuin inkwam en het vuur op hem opende. De schutter stapte daarna in een auto en ramde bij het wegrijden een schuurtje. Daarna is hij spoorloos verdwenen.

Hulpverleners probeerden het slachtoffer te reanimeren, maar de man overleefde de schietpartij uiteindelijk niet.

De politie heeft op de Zernikeplaats in Ommoord de vluchtauto gevonden. De dader is echter nog steeds voortvluchtig. De politie zoekt naar getuigen.

Geschokt

De bewoonster van het huis waar de barbecue plaatsvond was een paar huizen verderop bij een vriendin. Haar zoon had wat vrienden uitgenodigd, onder wie het latere slachtoffer. Toen de bewoonster en de buurvrouw knallen hoorden gingen ze erop af. "We renden gelijk naar haar huis toe, omdat we dachten 'er is iets gebeurd met die jongens'", zegt de buurvrouw. "En ja, daar lag een jongen op de grond. We gingen alleen maar huilen, ook de buurvrouw."

Ze woont er al achttien jaar en heeft nog nooit zoiets meegemaakt. "Wel een eng gevoel, we zijn hiernaar toe gekomen omdat het veilig was, maar het wordt steeds onveiliger hier."