Excelsior start voorbereiding zaterdag 1 juli

Excelsior start de voorbereiding op het nieuwe seizoen op zaterdag 1 juli. Een week later staat de eerste oefenwedstrijd op het programma, uit bij TOGB. In de eerste twee weken treft de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag ook Heinenoord en XerxesDZB.

Op maandag 17 juli gaat de nummer twaalf van de eredivisie van dit seizoen op trainingskamp in Delden. Later die week is Go Ahead Eagles nog de tegenstander.

Sparta start de voorbereiding op het nieuwe seizoen op 29 juni. Op 1 juli is de training voor het eerst toegankelijk voor publiek.