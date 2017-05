Raadsenquête Boompjeskade: 'Afdeling vastgoed was nooit op orde'

De vastgoed-afdeling van de gemeente Rotterdam heeft nooit voldaan aan professionele normen. Dat stelt de enquêtecommissie van de Rotterdamse gemeenteraad, die onderzoek deed naar de fraude met het pand aan de Boompjeskade.

De commissie constateert tekortkomingen op het gebied van automatisering, werkprocessen en bezetting. Ook was er een grote afstand tussen de werkvloer en het management en bestuur.

In de periode 2014 tot en met 2016 is de raad echter door wethouder Schneider gemeld dat alles onder controle was. Volgens de commissie miste hij echter het specifieke inzicht.

Paula Verhoeven



Ook heeft de commissie opmerkingen over het wegsturen van Paula Verhoeven, de baas van Stadsontwikkeling. ''Het plotselinge vertrek en de communicatie erover was verwarrend. Het leidde tot onzekerheid en gevoelens van onzekerheid bij medewerkers.''

Volgens de commissie ligt de oorzaak van de fraude bij de gemeente. ''Maar als de werkprocessen waren gevolgd, was de fraudezaak voorkomen en zeker eerder geconstateerd'', schrijft de commissie.

De commissie onder leiding van Bart Joost van Rij (Leefbaar Rotterdam) doet negen aanbevelingen. Die zijn vooral gericht op verbetering van de vastgoedorganisatie.

De gemeenteraad moet binnenkort beslissen of en welke gevolgen dit rapport krijgt.

Acht miljoen euro



Bij deze grote fraudezaak is de gemeente Rotterdam voor bijna acht miljoen euro opgelicht. De uitbaters van het voormalige Waterfront-pand aan de Boompjeskade betaalden geen huur, maar kregen wel geld van de gemeente voor verbouwingen die half of nooit werden uitgevoerd.