Actie tegen sluiting basisschool in Papendrecht

Ouders in Papendrecht voeren maandag actie vanwege de voorgenomen sluiting van basisschool 't Kofschip op locatie de Wielen. Het is de bedoeling dat de leerlingen van de Wielen verhuizen naar 't Kofschip op locatie de Zuidkil, maar ouders vinden dat te ver weg en te gevaarlijk.

Nadat twee weken geleden geruchten op het voetbalveld ontstonden over een mogelijke sluiting, stuurde basisschool de Wielen ouders een dag later een brief. Ze kregen van de school te horen dat er een terugloop is in het leerlingenaantal en dat daardoor de kosten te hoog worden. Volgens een van de actievoerende ouders, Philippe Sluijmers, geldt dit echter niet voor de basisschool die zijn deuren moet sluiten.

"Deze school loopt goed. Het is al jaren stabiel, dat is ook op basis van cijfers van de gemeente. Alleen volgens de stichting waar de scholen onder vallen, is dat niet zo", aldus Sluijmers.

Oplossing

Er is wel een andere oplossing: de kinderen op een Christelijke basisschool vlakbij inschrijven, maar dat willen sommige ouders niet. "Ik heb zelf ook op deze basisschool gezeten en een hoop van de ouders ook", zegt Sluijmers. "Er zijn ook heel veel mensen die juist hier in de wijk een huis hebben gekocht voor de school."

Volgens Marlou Beeke van het schoolbestuur komt de kwaliteit van het onderwijs in de toekomst in gevaar als beide locaties open blijven."Dat is misschien niet logisch voor een heleboel mensen, maar het is wel de enige oplossing die wij op dit moment kennen om de kwaliteit te behouden." Volgens Beeke is de verhuizing van de 150 leerlingen naar de Oostpolder de minst verstorende manier voor de kinderen, ook wat de voortgang van het onderwijs betreft.

Niet definitief

Een lichtpuntje voor de ouders is dat het besluit niet definitief is: "Er is nog instemming van de medezeggenschapsraad nodig en we gaan ook nog in gesprek met de ouders", aldus Beeke.

De ouders hebben vanochtend een petitie aangeboden aan de gemeente en hopen daarnaast met zoveel mogelijk media-aandacht tegengas te geven. Momenteel zijn er meer dan 1500 handtekeningen verzameld via de online petitie en op papier meer dan 400 handtekeningen.