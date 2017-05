Inbrekers op heterdaad betrapt in Delfshaven

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag twee mannen opgepakt voor een woninginbraak. Ze werden op heterdaad betrapt toen ze de voordeur van een huis aan de Zoutziedersstraat in Rotterdam Delfshaven forceerden.

Een bewoner was getuige van de inbraak en alarmeerde de politie. Die kon via cameratoezicht in die straat meekijken. Enkele minuten later zaten beide mannen geboeid in de politieauto.

De arrestanten zijn een 18-jarige man zonder vaste woonplaats en een man van 36 uit het Groningse Ter Apel.