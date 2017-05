Tweede slachtoffer bij fataal ongeluk Pernis

foto MediaTV

De 55-jarige man die zaterdagavond met zijn auto het water in reed bij het Tankhoofd in Pernis, is aan zijn verwondingen bezweken. De 53-jarige vrouw die bij hem in de auto zat, was ter plekke om het leven gekomen.

Vissers zagen zaterdagavond hoe de auto met hoge snelheid een betonblok raakte en daarna in het water terecht kwam. De slachtoffers werden door duikers van de brandweer uit de auto gehaald.