Oud-havendirecteur Willem Scholten overleden

De vroegere directeur van het Havenbedrijf Rotterdam Willem Scholten is overleden. Hij was 73 jaar oud en was al enige tijd ongeneeslijk ziek.

Willem Scholten leidde het Havenbedrijf tussen 1991 en 2004, in de jaren dat onder meer de Tweede Maasvlakte werd ontwikkeld. In 2004 moest hij het veld ruimen vanwege het zogeheten havenschandaal. Dat draaide om een deal tussen Scholten en ondernemer Joep van den Nieuwenhuyzen. Scholten bleek tussen 2002 en 2004 op eigen houtje voor 180 miljoen euro aan bankgaranties te hebben afgegeven voor leningen aan het bedrijf RDM van Van den Nieuwenhuyzen. Hij was daarmee zijn boekje ver te buiten gegaan. Na een jarenlang proces werd de oud-havendirecteur uiteindelijk veroordeeld voor ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf opgelegd en een boete van 75.000 euro. RTV Rijnmond interviewde Willem Scholten in juli 2015 nog over zijn rol in het Havenschandaal. Hij voelde zich door de affaire beschadigd, zei hij onder meer tijdens het gesprek.