Ook Van der Heijden verlengt contract

Ook Jan-Arie van der Heijden heeft zijn doorlopende contract bij Feyenoord opengebroken en verlengd. De centrumverdediger ligt nu vast tot de zomer van 2020 in De Kuip.

Eerder besloten ook spelers als Tonny Vilhena, Karim El Ahmadi, Terence Kongolo, Brad Jones, Rick Karsdorp en Jens Toornstra om hun verblijf bij kampioen Feyenoord te verlengen. Technisch directeur Martin van Geel heeft daarmee het geraamte van de kampioensploeg intact kunnen houden.

Alleen voor de gestopte Dirk Kuijt en vertrekkende Eljero Elia zal vervanging gezocht moeten worden. Of Steven Berghuis ook komend seizoen gehuurd kan worden van Watford, of permanent overgenomen, is nog niet bekend.