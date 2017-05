Avondvierdaagse? Volg de weerberichten

De organisaties van avondvierdaagsen doen er verstandig aan om alle weerberichten goed te volgen. Mogelijk valt het weer maandagavond toch mee, zegt ook Rijnmond-weerman Ed Aldus.

''Zoals het er rond twee uur uitziet'', zegt Aldus, ''valt er vanavond mogelijk een flinke bui in onze regio. De zwaardere buien lijken eerder ten oosten van de Rijnmond te vallen.''

Maar de voorspellingen kunnen met het uur veranderen. ''Ik zal zelf op Twitter actief zijn. Ook is het verstandig om een website als Buienradar te volgen'', adviseert Ed Aldus.

Het KNMI gaf eerder de code geel voor maandagavond af. Ed Aldus: ''Dat is de mildste waarschuwing. Verandert dat in code oranje, dan wordt het een andere zaak.''

35 evenementen

In Zuid-Holland starten maandag 35 vierdaagsen. Die krijgen van Jack van Vive van de KWBN in Zuid-Holland een advies dat overeenkomt met dat van Ed Aldus. ''Er zijn vierdaagsen in Meerkerk en in Hellevoetsluis. Het weer in beide plaatsen kan enorm verschillen. Daarom moet iedereen zelf beslissen''.

Vlaardingen

De organisatie van de avondvierdaagse in Vlaardingen besloot maandag al eerder tot het afgelasten. Dinsdag hoopt men wel te kunnen starten.