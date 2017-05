Keijser: 'We hebben gepiekt op het juiste moment'

Marieke Keijser pakte afgelopen weekend zilver op het EK roeien in de lichte dubbeltwee met Ilse Paulis. Bijzonder, want nooit eerder roeiden zij samen. In Tsjechië groeide het duo Keijser/Paulis in het toernooi, met het podium als eindresultaat. "We hebben gepiekt op het juiste moment," lacht de Rotterdamse, die in de voorwedstrijd en herkansing nog niet overtuigende met haar teamgenoot.

"In de finale wel. Het is heel simpel; als je nog nooit samen bent gestart, kun je na elke wedstrijd bekijken wat beter kan. Wij gingen gelijk aan de slag. En dan lukt het dus, zilver in de finale."

In september vindt de WK plaats. Vraag is of Keijser (wereldkampioene bij de beloften in de lichte skiff) en Paulis (Olympische kampioene lichte dubbeltwee met Maaike Head) daar aan de start verschijnen. "Ilse doet coschappen. De vraag is of dat past. Op een EK krijg je al niets cadeau, op een WK helemaal niet. We gaan kijken of het in de planning past. Als je het doet moet je er vol voor gaan, anders niets. Dan heeft het geen zin. Komt het later wel."

Voor Keijser was samen roeien op het EK sowieso nieuw. "Ik roei altijd in een eenmansboot. Wilde wel graag dubbeltwee doen. Dit was nieuw voor me, was het niet gewend," aldus Keijser.