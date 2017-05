Vijfheerenlanden wil 2,7 miljoen voor nieuwe werkplekken ambtenaren

De gemeenten die vanaf 2019 Vijfheerenlanden vormen, willen 2,7 miljoen euro uittrekken voor tijdelijke huisvesting van de ambtenaren.

Hoewel de fusie op pas vanaf 2019 officieel is, werken de drie organisaties vanaf 2018 al samen als één gemeente. Het is de bedoeling dat vanuit Vianen en Leerdam te doen.

Daarnaast willen de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik nu alvast speciale servicepunten inrichten voor direct contact tussen bewoners en gemeente. Die zouden op bestaande locaties zoals dorpshuizen kunnen komen, in bijvoorbeeld Lexmond, Meerkerk en Ameide.