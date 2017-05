Vernieuwde bibliotheek Erasmus Universiteit weer open

De bibliotheek van de Erasmus Universiteit na de verbouwing. De bibliotheek was twee jaar dicht. De nieuwe UB heeft 300 extra studieplekken. De UB wordt 29 juni officieel geopend.

Ruim twee jaar was ze dicht: de Universiteitsbibliotheek (UB) van de Erasmus Universiteit. Na een grote verbouwing is het gebouw op de campus in Kralingen weer open.

De UB, die werd ontworpen door architect Kees Elffers, is een gemeentelijk monument en dus is veel hetzelfde gebleven. Zo moest het schrootjesplafond blijven en mocht ook het ruwe beton aan de binnen- en buitenkant niet worden geschilderd. Toch is er ook veel gemoderniseerd: het oude interne transportsysteem voor boeken is weggehaald, is er een nieuw klimaatsysteem geïnstalleerd en zijn er 300 extra studieplekken bijgekomen. In totaal kunnen er nu 900 studenten tegelijk studeren in het gebouw. De nieuwe moderne inrichting, met houten tafels en stoelen, is door de studenten zelf gekozen. Op 29 juni wordt de bibliotheek officieel geopend.