Laatste amateurvoetbaluitzending bij Rijnmond

Amateurvoetbal op Radio Rijnmond

Het zat er al even aan te komen en afgelopen zaterdag was het echt zo ver: de laatste Radio Rijnmond Sport op zaterdag. Door de bezuinigingen bij RTV Rijnmond is er geen geld meer voor het programma dat voor een belangrijk deel uit amateurvoetbal bestond.

In de laatste uitzending schoven gasten uit de top van het regionale amateurvoetbal aan die in de afgelopen dertig seizoenen een prominente rol hebben gespeeld in de uitzendingen. Samen met de presentatoren Dennis van Eersel en Walter Tempelman bespraken Jack van den Berg, Gijs Zwaan, John Hoeks, Jeroen Rijsdijk en Janus van Peenen het wel en wee van het regionale amateurvoetbal. Ook kozen de makers van het programma hun favoriete fragmenten en die lopen uiteen van een emotionele trainer tot een verslaggever die een bal op zijn gezicht krijgt geschoten.