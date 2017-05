Niels ontmoet Elson: 'Nog nooit zulke goede schoten gezien'

Francisco Elson en Niels Vermeule

Niels Vermeule trok in december 2016 tijdens de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond de stoute schoenen aan. Hij vroeg aan Francisco Elson of de voormalig kampioen van de NBA bij zijn basketbalteam wilde komen kijken. In mei was het eindelijk zo ver en deed Elson zelfs mee met de training.

Niels speelt bij G-Force, het team voor sporters met een beperking van Rotterdam Basketbal. Zij wonnen bij de verkiezing de gehandicaptensportprijs. Niels Vermeule nam de prijs in ontvangst en vroeg op legendarische wijze of uitreiker Elson bij zijn training wilde langskomen. Bekijk de video om te zien hoe de training verliep, waarop Elson indruk maakte met zijn trefzekere schoten.