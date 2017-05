Vilhena trots op zijn pannaveldje bij VDL

Tonny Vilhena Court bij VDL Maassluis

Tonny Vilhena heeft nog altijd veel gevoel bij de club waar het allemaal begon: VDL. Dat hij de naamgever is van een pannaveldje bij zijn club in Maassluis, is dan ook een grote eer. Voor hem en zijn vader.

Bekijk hierboven onze reportage over de familie Vilhena en de afsluiting van een sportief geslaagd seizoen, maar emotioneel zwaarbeladen jaar met het overlijden van de moeder van Tonny Vilhena.