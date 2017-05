Lege tank? Benzine bestellen en laten bezorgen via app

Rotterdammers die stilstaan met een lege tank kunnen vanaf dinsdag brandstof bestellen en laten bezorgen via een nieuwe app van Shell.

De proef begint in de vier Rotterdamse wijken Overschie, Hillegersberg Zuid, Park Zestienhoven en Terbregge. Ook mensen met een kantoor in de Van Nelle fabriek mogen meedoen.

Automobilisten kunnen via de Tap Up-app laten weten waar de auto staat, waarna er een elektrisch wagentje komt om de auto bij te tanken. De automobilist hoeft er niet per se bij te zijn, de tankdop een stukje laten openstaan is voldoende.