90ste en 91ste storing Nieuwe Botlekbrug op één avond

De Nieuwe Botlekbrug bij Spijkenisse heeft maandagavond twee storingen. Zowel automobilisten als het scheepvaartverkeer hadden last van de storing. Tegen 22.00 uur deed alles het weer.

Tijdens de eerste storing was er iets mis met de grendel, waardoor de brug niet open kon. Daar had vooral het scheepvaartverkeer last van. Rond 20.30 uur leek dat tijdens een proefdraai opgelost. Maar er kwam meteen een probleem bij: de verkeerslichten bleven op rood staan.

De brug had zondagavond ook al problemen.



Vorige week had de Botlekbrug vijf uur last van een storing.

De Nieuwe Botlekbrug werd in de zomer van 2015 geopend. Sindsdien heeft de brug regelmatig storing.