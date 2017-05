Rajiv van La Parra promoveert naar Premier League

Rotterdammer Rajiv van La Parra (25) speelt volgend seizoen in de Engelse Premier League. Van La Parra speelde in de finale van de play-offs 120 minuten mee met zijn club Huddersfield Town, dat na strafschoppen won van Reading.

Na de reguliere speeltijd en verlenging stond het 0-0, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Even sloeg de schrik bij Huddersfield Town om het hart toen Michael Hefele een strafschop miste. Reading, de club van oud-FC Dordrecht-speler Danzell Gravenberch en onder leiding van Jaap Stam, zag uiteindelijk Liam Moore hard over schieten. Jordan Obita miste vervolgens ook voor Reading, waarna Christopher Schindler Huddersfield Town naar de Premier League schoot.

Na drie seizoenen in het Championship gevoetbald te hebben komt van La Parra volgend seizoen uit in de hoogste afdeling van het Engelse voetbal. Dat dat met Huddersfield Town gaat gebeuren is extra bijzonder. The Terriers, zoals de bijnaam van de club luidt, speelden sinds 1972 nooit meer op het hoogste niveau in Engeland. De promotie levert de club ook 195 miljoen euro op door lucratieve tv-contracten en bijkomende bonussen.

Nadat van La Parra de jeugdopleiding van Feyenoord had doorlopen vertrok hij naar het Franse Caen. Via Heerenveen belandde hij uiteindelijk in Engeland.