Eerste speelster Excelsior/Barendrecht is Belgisch international

Excelsior-logo

De Belgische international Sofie Van Houtven is de eerste speelster van het nieuwe damesteam Excelsior/Barendrecht, het nieuwe elftal dat is opgezet door Excelsior en amateurclub Barendrecht en direct uit zal gaan komen in de eredivisie voor vrouwen.

Van Houtven komt over van het Belgische KRC Genk Ladies, waar ze de afgelopen twee seizoenen het doel verdedigde. Haar meest succesvolle periode was bij Standaard Luik. In die periode werd ze twee keer Belgisch kampioen en werden de Belgische beker en Super Cup veroverd. De 29-jarige keepster is sinds 2008 international van België en speelde tot nu toe 25 interlands. Sander Luiten is komend seizoen de trainer van de Excelsior/Barendrecht vrouwen.