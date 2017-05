'WK Roeien levert Rotterdam 2,2 miljoen op'

Het WK Roeien 2016 heeft Rotterdam 2,2 miljoen euro opgeleverd. Dat heeft onderzoeksbureau Meerwaarde uitgezocht.

In totaal hebben bezoekers zo'n 1.744.000 euro uitgegeven in Rotterdam. Het meeste geld ging naar de 17.600 hotelovernachtingen: zo'n 1.407.500 euro. De overige 337.000 euro werd uitgegeven in de stad zelf.

De organisatie van het WK Roeien heeft nog eens 504.000 euro uitgegeven aan het evenement. De totale economische impact voor de gemeente Rotterdam is daarmee 2.248.000 euro, aldus Meerwaarde.

Organisatie Rotterdam Topsport is er blij mee: De activiteiten van Rotterdam Topsport zijn ook gericht op het bereiken en versterken van de internationale positionering van Rotterdam als toonaangevende topsportstad", zegt Hans den Oudendammer, directeur Rotterdam Topsport.