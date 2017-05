Gewonde bij schietpartij Doezastraat Rotterdam

De schietpartij was in de Doezastraat

Het slachtoffer zou in de Schepenstraat in elkaar zijn gezakt (Foto: Media TV)

Bij een schietpartij in de Doezastraat in Rotterdam-Blijdorp is een gewonde gevallen.

Nadat het slachtoffer was beschoten probeerde hij nog te vluchten, maar zakte in de Schepenstraat in elkaar, aldus een buurtbewoner.

Volgens de man die eerste hulp verleende is het slachtoffer in zijn been geschoten. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Er zouden twee daders zijn gevlucht. Het is nog niet bekend wat er vooraf is gegaan aan de schietpartij.