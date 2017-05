Verzet tegen nieuwe Aldi in Papendrecht: 'genoeg leegstand'

De Papendrechtse vastgoedontwikkelaar Daan van der Vorm gaat via een juridische procedure proberen om de vestiging van een nieuwe Aldi supermarkt in Papendrecht tegen te houden.

Hij vindt dat de nieuwe Aldi niet op de plaats van de huidige bibliotheek moet komen, maar in het naastgelegen, deels leegstaande winkelcentrum De Meent waarvan hij mede-eigenaar is: "Maar de gemeente wil niet meewerken aan bestrijding van de leegstand hier", aldus Van der Vorm.

Herzien

Verantwoordelijk wethouder Anouk van Ekelen wil het plan niet herzien: "We hebben ruim een jaar geleden een intentie-overeenkomst gesloten met de Aldi en als betrouwbare overheid houden we ons daar aan."

De bibliotheek in Papendrecht verhuist door de komst van de nieuwe supermarkt naar een tijdelijke locatie en keert later, met een visrestaurant, op de Markt terug in een nieuw pand naast het gemeentehuis.

"Zowel de Aldi als de bieb kunnen zo in De Meent gevestigd worden. Dat bestrijdt de leegstand en is nog goedkoper ook. Bovendien zal de exploitatie van de parkeergarage, die de gemeente veel geld kost, beter worden", zegt Van der Vorm.

Onbegrip

Bij het winkelend publiek klinkt vooral veel onbegrip: "Wie gaat nou nieuwe winkelruimte creëren aan de andere kant van het plein, als er aan deze kant zoveel leeg staat? Dat is toch onlogisch?"

Van Ekelen begrijpt die veelgehoorde opmerking: "Het plan is breder dan dit. Per saldo verkleinen we juist het aantal vierkante meters winkelruimte in Papendrecht. En ook komt er een plan om leegstand nog verder aan te pakken."

Volgens Van der Vorm is het nog geen gelopen race: "De provinciale adviescommissie detailhandel is niet happig op plannen waarin leegstaande panden niet worden benut voor nieuwe winkels. Ik heb daar inderdaad een juriste voor ingeschakeld."