Bijeenkomst over Dupont-stof PFOA: 'Nog veel onduidelijk'

De bijeenkomst maandagavond in Sliedrecht De bezoekers hoorden het verhaal gelaten aan De DuPont fabriek in Dordrecht

Nog altijd is er weinig duidelijk over de gevolgen van de chemische stof PFOA in het bloed. Ook een informatiebijeenkomst in Sliedrecht kon daar maandagavond geen verandering in brengen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) presenteerde er haar onderzoeksresultaten naar de chemische stof die tot 2012 werd uitgestoot door de Dupont-fabriek in Dordrecht. Hoogleraar Erik Lebret legde namens het RIVM de bevindingen van het onderzoek uit: de concentraties PFOA in het bloed zijn bij de bewoners in de directe nabijheid van het chemische complex het hoogst. Maar daar houdt de duidelijkheid op. 'Milde klachten'

Het zou goed kunnen dat de aanwezigheid van de stof zorgt voor 'milde klachten' als verhoogd cholesterol of een wat lager geboortegewicht dan gebruikelijk. Maar dat kan ook komen door ongezond eten, roken of talloze andere zaken. Lebret: "Daar valt helaas geen duidelijkheid over te geven." Opstandig

De ongeveer honderd bezoekers hoorden het deels gelaten, deels opstandig aan. "Ik had niet anders verwacht", zei een bezoeker. Hij verwacht niet dat er ooit volledige duidelijkheid zal komen. Volgens een andere bezoeker lijdt zijn humeur niet onder de kwestie. "Ik ben een opgeruimd mens." Toen de Drechtstedelingen de zaal na ruim een uur verlieten waren er nog steeds meer vragen dan antwoorden. Op één punt waren alle betrokkenen het eens: ze willen graag meer onderzoek.