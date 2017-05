Rotterdam krijgt eigen Engelstalige glossy

Rotterdam heeft een eigen Engelstalige glossy. 'Inside Rotterdam' heet het blad dat toeristen en zakenlieden vertelt waar de tophotels zitten, waar je goed kunt eten en drinken en waar je moet shoppen.

Andre Vermeer is al 25 jaar uitgever van een magazine over mode en kreeg als Rotterdammer vaak het verzoek om een glossy over Rotterdam te beginnen, en dat deed hij. De eerste glossy werd maandagavond uitgereikt aan partygoeroe Ted Langenbach.

Ondanks de terugloop in de bladensector denkt Vermeer dat er een markt is voor het blad. "Ik geloof daar nog steeds in. Ik merk nog steeds dat er heel veel mensen zijn die veel digitaal doen maar toch ook graag een magazine willen lezen. Dat is bij de kranten net zo, misschien heb je doordeweeks geen tijd, maar in het weekend wel", aldus Vermeer.

Het blad komt vier keer per jaar uit in een oplage van 50.000 exemplaren en drijft op zogeheten advertorials. Dat zijn kleine en grote verhalen, waarvoor een onderneming betaalt. Maar niet elke nering kan zo maar in het blad, zegt de uitgever. Er is alleen plek voor écht goede adressen.