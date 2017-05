Elektriciteitsproblemen in Dalenbuurt Maassluis

De afgelopen dagen waren er ook problemen met de straatverlichting

De Dalenbuurt in Maassluis heeft last van een stroomstoring die dinsdagmorgen in de vroege uren begon. Niet alle huizen en gebouwen hebben problemen.

Basisschool De Dijck aan het Dennendal in Maassluis kampt ook met een gedeeltelijke stroomstoring. De lessen gaan wel door, maar er moet geïmproviseerd worden, zegt een van de onderwijzers. Zo staat er dinsdag een digitale cito-toets op het programma. De afgelopen dagen waren er ook al problemen met de straatverlichting. Monteurs van Stedin hebben de oorzaak achterhaald. De storing zit in een aansluitstuk. Dat onderdeel moet worden vervangen. De reparatie duurt nog een aantal uren.