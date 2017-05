Zwaargewonde vrouw bij schietpartij Wolphaertsbocht in Rotterdam

Forensisch onderzoek op de Wolphaertsbocht. Foto: MediaTV De Wolphaertsbocht op Zuid. Foto: MediaTV De politie viel een huis binnen waar de schutter zich mogelijk bevond De Wolphaertsbocht is afgezet Politie

Op de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid is dinsdagochtend rond 8:30 uur een schietpartij geweest. Daarbij is een vrouw in haar bovenlichaam geraakt. Het slachtoffer, een jonge vrouw van begin twintig, is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd.

Volgens de politie was er een woordenwisseling op straat tussen het slachtoffer en de vermoedelijke dader, waarna de man een pistool trok en op de vrouw schoot. Getuigen meldden daarna dat de schutter een portiekwoning was binnen gegaan, waarop de politie een onderhandelaar inzette. De onderhandelaar gaf de man een ultimatum. Voordat de tijdslimiet van het ultimatum voorbij was, hoorde de politie een schot. De politie viel daarom rond 10:30 uur het huis binnen. Nadien werd een gewonde 79-jarige man met een brancard afgevoerd en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politieactie was hiermee afgelopen. Derde schietpartij

Het is de derde schietpartij in Rotterdam in 36 uur tijd. Het lijkt er niet op dat er een verband is tussen dit incident en de eerdere schietpartijen.