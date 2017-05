Dordrecht krijgt boemeltreintje door centrum

Toeristen weten Dordrecht heel goed te vinden en dus werd het tijd voor een Hop-On Hopp-Off treintje. Van 2 juni tot eind september zal het volledig elektrische treintje elk weekeinde stadsritjes maken en voor rondhoppen gebruikt worden.

Voor het zover is, moet het treintje wel enkele testritten doen om te kijken of de route geen problemen oplevert en te testen of de pollers voor het treintje zakken.

Vandaar dat dinsdagmiddag een groep Dordtse ambtenaren de primeur krijgt en het eerste ritje mag maken.

Het begin- en eindpunt van het treintje is grand-café Kopenhagen; onder het Tomadohuis, recht tegenover station Dordrecht. Het treintje kan ook doordeweeks afgehuurd worden voor trouwerijen en bedrijfsuitjes.