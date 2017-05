Inbraakgolf beëindigd: 8 verdachten opgepakt

Archieffoto

Acht jonge mannen zitten mogelijk achter de inbrakengolf waarbij in februari en maart in ruim 30 winkels en bedrijven werd ingebroken. De inbraken waren in Zevenkamp, Ommoord, Nieuwerkerk aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel. De verdachten, van 16 tot en met 23 jaar, werden in eerste instantie aangehouden voor een inbraak op de Hesseplaats en een poging tot inbraak op het Ambachtsplein. Van beide inbraken zijn beelden die getoond werden in het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond.

Aanknopingspunten

Naar aanleiding van die beelden kon de politie op 19 april drie Rotterdammers van 16, 17 en 18 jaar aanhouden. Dat leverde aanknopingspunten op voor verder onderzoek, waarna enkele dagen later nog twee verdachten werden aangehouden: een 18-jarige man uit Zwijndrecht en een 21-jarige Rotterdammer. De 23-jarige Capellenaar, die op 2 mei werd aangehouden, probeerde nog - zonder succes - te ontkomen door op 14-hoog via de buitenzijde van balkons te vluchten. Aanhoudingen

Twee andere verdachten hoefden in eerste instantie alleen voor een verklaring naar het politiebureau, toen bleek dat ze bij veel meer inbraken betrokken waren, zijn ze alsnog aangehouden. Inmiddels zijn vier verdachten voorgeleid bij de rechter-commissaris. De andere verdachten worden langere tijd vastgehouden.