Auto op zijkant na botsing op N3 bij Dordrecht

Op de N3 bij Dordrecht is dinsdagmiddag een auto op zijn zijkant beland. Bij de botsing waren drie auto's betrokken. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de wijk Wilgenwende, in de richting van de A16.

De bestuurder van de Smart is door de brandweer uit zijn benarde positie gehaald. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Enkele bestuurders keerden om en gingen spookrijden. De hulpdiensten moesten automobilisten waarschuwen om dat vooral niet te doen, omdat het tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Door het ongeluk was de Randweg van Dordrecht in zuidelijke richting tijdelijk dicht. Inmiddels is de N3 weer vrij.