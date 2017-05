Mark Wotte: "Elke topclub zou Amrabat moeten willen hebben."

Bondscoach van Jong Marokko Mark Wotte is lovend over FC Utrecht-speler Sofyan Amrabat, die naar verluidt in de belangstelling staat van Feyenoord.

Wotte: 'Elke topclub zou Amrabat moeten willen hebben. Hij is van onschatbare geweest voor FC Utrecht en voor Marokko -23. Hij speelt altijd voor het teambelang, is fysiek sterk en heeft een uitstekende mentaliteit,' aldus de voormalig technisch directeur van Feyenoord in gesprek met RTV Rijnmond.

Feyenoord-spelers

Als bondscoach van Jong Marokko is Wotte op zoek naar talentvolle spelers in Europa van Marokkaanse afkomst. Zo ook bij Feyenoord. Mo El Hankouri, die zijn debuut in De Kuip al heeft gemaakt, heeft voor Nederland gekozen.Maar Faris Hammouti heeft wel voor Wotte's Jong Marokko gekozen. 'Hammouti heeft met Marokko -20 al kwalificatiewedstrijden tegen Gambia gespeeld en heeft dat goed gedaan. Faris is zeer gemotiveerd op onze uitnodiging ingegaan. El Hankouri zou aanvankelijk ook komen, maar heeft er van afgezien om zich te focussen op zijn carrière bij Feyenoord en speelt inmiddels ook voor Nederland. En dat respecteren we. En zolang spelers geen officiële kwalificatiewedstrijd voor de A-selectie van het Nederlands Elftal hebben gespeeld kunnen ze nog wisselen.'



Het 'grote' Marokko speelt woensdagavond in Agadir een oefenwedstrijd tegen het Nederlands Elftal. Bij Marokko is Feyenoorder Karim El Ahmadi een vaste waarde op het middenveld. Sofyan Amrabat is door bondscoach Hervé Renard ook geselecteerd.

Wotte is met Jong Marokko zich te plaatsen voor de Afrika Cup in 2018 en hoopt zich met zijn team ook te kwalificeren voor de Olympische Spelen in 2020.