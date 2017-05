Gezichtsbedrogkunst in Rotterdamse binnenstad

Belg Bart Smeets laat schip in nood op de maaswandelboulevard bij rustende passant in je nek hijgen

Internationaal befaamde gezichtsbedrogkunstschilders, surrealisten en 3D-grafitti-artists gaan blinde muren in de Rotterdamse binnenstad te lijf.

Op initiatief van de gemeentelijke 'Levendige en Gastvrije Binnenstad'-dienst in samenhang met de Rotterdamse kunstmakelaardij Mothership brengen de kunstenaars deze zomer hun zogeheten trompe de l'oeuil-kunstemaak en potsebak in zeven centrumwijken aan.

Bedoeling is dat vanuit het 'Make It Happen'-thema deze verwarringskunst zowel de toerist als de authentieke Maasstadbewoner, stadsbreed gaat verrassen en vervolgens langs de kleurrijke kunstobjecten in onze havenmetropool helpt voeren.

Gedeelde social media-filmpjes en fotografie zorgen dan hopelijk voor de benodigde aantrekkingspromotie, zo luidt verwachtingsfilosofie.

Op de Maaswandelboulevard-kade is de Belg Bart Smeets met z'n spuitbussen de weergoden aan het trotseren om zijn 'Perfect Storm/Schip in Nood'-tafereel op een scheep- annex sleepvaartkantoortje te aquarelleren.

Woensdag 31 mei moet z'n 3D verwarrings-interpretatie van een in je nek hijgend schip klaar zijn.

Jack Kerklaan valt de nietsvermoedende Belg een wijle lastig.....