Het Rotterdam Philharmonisch Orkest bij Rijnmond Nu!

Het laatste uur van Rijnmond Nu heeft vandaag een muzikaal tintje, want tussen zes en zeven staat alles in het teken van het Rotterdams Philharmonisch Orkest dat morgen voor twee weken naar Azië vertrekt.

Het orkest doet dan Zuid-Korea, China en Indonesië aan en geeft daar in totaal zeven concerten.

Te gast om te praten over deze bijzondere trip: tourmanager Daniel Rosenquist, Indonesië-kenner Yoss Wibisono en Justus Cooiman, die het hele avontuur op video vast zal leggen.

Hoe bereid je een compleet orkest voor op zo'n reis? Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe populair is klassieke muziek in Azië? En hoe staat het er eigenlijk voor in Indonesië?

Dat en meer, straks tussen zes en zeven bij Rijnmond Nu, in een muzikaal uur dat je niet mag missen.

