'Schutter Wolphaertsbocht was tikkende tijdbom'

De 79-jarige man die dinsdagochtend in de Wolphaertsbocht op Rotterdam-Zuid zijn buurvrouw neerschoot was een bekende van politie en justitie. De schutter is meermalen veroordeeld.

Zo bedreigde en stalkte hij onder meer burgemeester Aboutaleb. De man versleet de afgelopen jaren vanwege allerlei rechtszaken tientallen advocaten.

'Warrige man'

Een buurman spreekt van een warrige man. "Een beetje niet goed wijs. Hij praatte soms door elkaar. Vooral de laatste jaren was dat het geval."

Een enkeling spreekt zelfs van een tikkende tijdbom die achter slot en grendel zou moeten zitten. "We wisten dat hij ruzie had met de buurvrouw. En dat het een keer fout zou gaan, dat moest er een keer van komen."

Waanbeelden

Andere, anonieme gezaghebbende, bronnen zeggen dat hij last had van waanbeelden en een gestoorde persoonlijkheid. Hij zou behalve Aboutaleb ook andere gezagsdragers hebben bedreigd en gestalkt.

De ramen van zijn benedenwoning aan de Wolphaertsbocht zijn volgeplakt met pamfletten over vermeende complotten tegen hem. Met deze complotten bestookte hij de afgelopen jaren ook de media, RTV Rijnmond ontving regelmatig brieven en mails van hem.

Buurvrouw neergeschoten

Na de schietpartij vluchtte de schutter zijn huis binnen, waar hij zichzelf neerschoot. Hij overleed later in het ziekenhuis. De 21-jarige buurvrouw, met wie hij ruzie had, ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis.

De schietpartij in de Wolphaertsbocht was de derde in Rotterdam in anderhalve dag. Ze lijken niets met elkaar te maken te hebben.