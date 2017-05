Wanhoop na diefstal racemotor uit garage: ik heb een belangrijke wedstrijd

De gestolen motor van Patrick de Bie (Eigen foto Patrick) Eigen foto Eigen foto De rechter motor is gestolen uit de garage (Eigen foto)

Racecoureur Patrick de Bie zit in zak en as omdat zijn racemotor in de nacht van maandag op dinsdag is gestolen uit het voormalige belastingkantoor de Puntegale aan de Puntegaalstraat in Rotterdam. Volgende week heeft hij een belangrijke wedstrijd: "Dit kan het einde zijn van het motorsportjaar."

Zijn motor stond in de afgesloten parkeergarage onder het gebouw. Volgens de Bie lijkt het erop dat de daders op zoek waren naar zijn racemotor. "Er staan hier nog meer vrij nieuwe motoren en die zijn er allemaal nog", aldus de eigenaar. Belangrijke wedstrijd

Patricks motor stond klaar voor de wedstrijd 'De vier uren van Assen'. Het is een van de grotere amateurwedstrijden van het jaar. "Als motorcoureur leef ik naar die wedstrijden toe." Patricks motor stond klaar voor de wedstrijd 'De vier uren van Assen'. Het is een van de grotere amateurwedstrijden van het jaar. "Als motorcoureur leef ik naar die wedstrijden toe." Als Patrick niet mee kan doen aan die wedstrijd heeft hij een groot probleem. "Ik kan dan mijn persoonlijke doelstellingen met meer halen en sponsoren krijgen niet waarvoor betaald wordt." Toegangspasje

Ook lijkt het erop dat de dieven zijn geholpen door iemand van binnenuit omdat er een pasje nodig is om de parkeergarage binnen te komen en weer te verlaten. Ook lijkt het erop dat de dieven zijn geholpen door iemand van binnenuit omdat er een pasje nodig is om de parkeergarage binnen te komen en weer te verlaten. De politie heeft inmiddels de beelden van de bewakingscamera's opgevraagd en onderzoekt de diefstal.