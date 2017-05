Monteurs na uren gered: 'We moesten abseilend naar beneden'

Foto via Twitter: @VLW_Rolph

Uren lang zaten twee onderhoudsmonteurs dinsdag vast onder de spoorbrug over Hollands Diep. "Ik hoorde een hare klap. Volgens mij was er een tandwiel afgebroken waardoor ik niet meer kon manoeuvreren," vertelt Remko Bakelaar.

Rond 11.00 uur zaten de mannen vast onder de spoorbrug van de HSL-lijn van Rotterdam naar Breda. Eind van de middag stond Remko weer met beide benen op de grond.

"Ik heb er niet echt last van, maar het werd wel wat fris omdat ik geen jas bij me had."

Abseilen

Om de mannen te redden werd het treinverkeer stilgelegd. Vanwege de hoogte moest Remko abseilend naar beneden om vervolgens in een bootje te landen.

Achteraf kan Remko er wel om lachen: "Ik had nog zo gezegd dat ik niet wou overwerken vandaag."