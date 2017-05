Een 48-jarige medewerker van een containeropslagbedrijf is aangehouden wegens drugssmokkel. De Rotterdammer werd opgepakt nadat hij met een slijptol een lege container probeerde open te snijden.

In die container had de douane eerder 20 kilo cocaïne gevonden tijdens een controle. De drugs was een half miljoen euro waard.

In de container werden bananen uit Ecuador vervoerd.