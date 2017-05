Rotterdamse fabriekshal verhuist naar Zeeland

Joop Harmsen schreef een boek over Allan, de geschiedenis van de Rotterdamse fabriek

De historische hal van de oude RET-remise aan de Kleiweg is dinsdag officieel overgedragen aan de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele. De hal wordt nu stukje voor stukje uit elkaar gehaald en dan in Zeeland weer helemaal opgebouwd.

De hal werd meer dan 100 jaar geleden gebouwd door het bedrijf Allan. Dat bedrijf maakte meubels en ook trams en treinen.

De oorspronkelijke vestiging aan de Oude Dijk was te klein geworden en dus werd gezocht naar een nieuwe locatie om een hele moderne fabriek te bouwen.

RET

Als de fabricage van treinen in de jaren 50 uit Rotterdam verdwijnt, komt het complex leeg te staan.

De gemeente Rotterdam neemt de grond over en gebruikt het complex daarna decennia lang voor het van trams, metro's en bussen van de RET. Ook werd hier het groot onderhoud aan het materieel uitgevoerd.

Hallen zijn te klein

Vandaag de dag voldoen de hallen niet meer aan de eisen van deze tijd. De metrostellen worden steeds langer en kunnen dus niet meer in de werkplaats staan.

De RET besluit een nieuwe werkplaats op de Kleiweg te bouwen. De oude Allan-panden moeten daarvoor tegen de vlakte.

Verhuizing

Pas op het laatste moment is het gelukt de historische fabriekshal te behoeden voor sloop. De hal wordt steentje voor steentje afgebroken en verplaatst naar de het terrein van de Stichting Stoomtrein Goes-Borsel in Zeeland. Daar wordt het helemaal weer opgebouwd om het museummateriaal in op te bergen.

Joop Harmsen heeft een boek over Allan geschreven en vertelt over de geschiedenis van de fabriek in de Rotterdam.