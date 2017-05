Dordrecht krijgt minder geld van overheid dus moet weer bezuinigen

Dordrecht moet komend jaar 7 tot 8 miljoen euro bezuinigen. Dat komt doordat de gemeente minder geld krijgt van het Rijk, maar wel hoge kosten heeft aan zaken als uitkeringen, jeugdzorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Het Dordtse college van B&W baalt er flink van, want na zes jaar bezuinigen hoefden er vorig jaar voor het eerst geen nieuwe bezuinigingen gevonden te worden. "Dus dit was toch wel even schrikken", zegt wethouder Piet Sleeking.

"We nemen ook geen genoegen met de verdeling van het geld. Het Rijk kan echt niet op deze manier omgaan met de steden. Ook Dordrecht moet kunnen blijven investeren. En dat kunnen we gelukkig nog doen, ondanks bezuinigingen", aldus Sleeking.

Discussies

Financieel wethouder Jasper Mos bezuinigt 3,5 miljoen euro door te snijden in de ambtelijke top, het niet meer huren van pand 't Zeepaert en slimmer onderhoud. Er wordt ook minder uitgegeven aan subsidies en uitgaven in regio-verband.

Afhankelijk hoe de discussies over verdeling van geld met het Rijk aflopen moet er dan nog 3,4 tot 4,5 miljoen gevonden worden. Volgens Mos heeft de stad nog wel wat reserves.

Armoede

Ondanks de bezuinigingen gaat Dordrecht ook investeren: "We gaan meer doen aan armoedebestrijding", zegt wethouder Peter Heijkoop.

"Nu richten we ons vooral op armoede onder werkenden en hun kinderen, die daar weer onder lijden."

Jeugdzorg

Wethouder Rik van der Linden hoopt de jeugdzorg in balans te krijgen: "Er is nu meer vraag, dan dat er geld is voor aanbod. Dat is een klem waar we wel uit komen, maar ik denk niet binnen de drie jaar, die het Rijk dacht dat daarvoor nodig zou zijn."

Min of meer hetzelfde probleem heeft Karin Lambrechts: "Door het afschaffen van de eigen bijdrage voor de WMO doen veel meer mensen daar een beroep op. Dat kost meer geld. Voor mij dus zaak om te zorgen dat mensen krijgen wat ze nodig hebben."





FC Dordrecht

Wethouder Rinette Reynvaan gaat een oude toezegging aan FC Dordrecht concreet maken. Ze vraagt de gemeenteraad binnenkort 1,7 miljoen euro om het sportcomplex Krommedijk en de infrastructuur rond het stadion grondig te verbeteren.