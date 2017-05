Weer nieuwe aanhouding dodelijke schietpartij Dynamostraat

Voor de dodelijke schietpartij op de Dynamostraat - begin mei - is een 22-jarige Limburger aangehouden. Bij de schietpartij kwam een 24-jarige Rotterdammer om het leven.

Nadat het slachtoffer was neergeschoten , werd hij in een auto gezet en naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hij zwaargewond achtergelaten op de stoep.

Later op de dag overleed hij aan zijn verwondingen.

Aanhoudingen

De Limburger werd in eerste instantie opgepakt voor een overval in Groningen. Later bleek dat het de man was die politie zocht vanwege de schietpartij in de Dynamostraat.

Eerder werden er al verschillende mensen aangehouden voor de schietpartij. Een aantal werd weer vrijgelaten omdat die volgens de politie niets met de schietpartij te maken hadden.

Een 34-jarige man uit Venlo en een 21-jarige Rotterdammer zitten nog wel vast.